Законная жена Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, планирует обратиться в СК

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18 июня 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский Комсомолец

автомобиль СК, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В деле о ДТП Михаила Ефремова сейчас один потерпевший - это родной брат Сергея Захарова, который первый обратился к адвокату. Однако, теперь потерпевшей может стать вдова и законная супруга Захарова.

Жена погибшего курьера Маргарита хочет объявить себя пострадавшей стороной. На днях она приедет в СКР и утвердится в статусе. Как предположил знакомый Захаровых, женщина возмущена ситуацией, когда ее жизнь становится предметом обсуждения журналистов. Стоит отметить, что на все ток-шоу Маргарита Захарова отказывалась приезжать.Скорее всего, женщина сменит адвоката.

Потерпевшим по делу может проходить только один человек и именно он получит компенсацию.

Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал об условиях, на которые после устроенного ДТП может рассчитывать актер Михаил Ефремов.