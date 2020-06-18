Законная жена Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, планирует обратиться в СК

В деле о ДТП Михаила Ефремова сейчас один потерпевший - это родной брат Сергея Захарова, который первый обратился к адвокату. Однако, теперь потерпевшей может стать вдова и законная супруга Захарова.
Жена погибшего курьера Маргарита хочет объявить себя пострадавшей стороной. На днях она приедет в СКР и утвердится в статусе. Как предположил знакомый Захаровых, женщина возмущена ситуацией, когда ее жизнь становится предметом обсуждения журналистов. Стоит отметить, что на все ток-шоу Маргарита Захарова отказывалась приезжать.Скорее всего, женщина сменит адвоката.
Потерпевшим по делу может проходить только один человек и именно он получит компенсацию.