В Новосибирске около 80 сотрудников инфекционных госпиталей заразились коронавирусом

В Новосибирской области коронавирус выявлен минимум у 549 работников медучреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи.
В региональном Минздраве сообщили, что больше всего зараженных оказалось в госпитале, который работает на базе больницы № 11 – там диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 50 сотрудников.
В ковидном госпитале на базе городской клинической больницы № 25 зарегистрировано 28 случаев заражения среди персонала. Здесь скончался 49-летний заведующий патолого-анатомическим отделением Илья Жарков, который три недели вскрывал тела зараженных коронавирусом.