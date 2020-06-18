В Новосибирске около 80 сотрудников инфекционных госпиталей заразились коронавирусом

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18 июня 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ngs.ru

Врачи. Фото: pixabay.com

В Новосибирской области коронавирус выявлен минимум у 549 работников медучреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи.

В региональном Минздраве сообщили, что больше всего зараженных оказалось в госпитале, который работает на базе больницы № 11 – там диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 50 сотрудников.

В ковидном госпитале на базе городской клинической больницы № 25 зарегистрировано 28 случаев заражения среди персонала. Здесь скончался 49-летний заведующий патолого-анатомическим отделением Илья Жарков, который три недели вскрывал тела зараженных коронавирусом.