Власти Новосибирска объяснили, зачем медработники надевают мусорные пакеты на ноги вместо положенных бахил

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18 мая 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В соцсетях появились фотографии медиков из Новосибирска, на ногах которых были полиэтиленовые пакеты, перемотанные скотчем. Пользователи Рунета возмутились, потому что устали слышать с экранов телевизоров, что в российских больниц все прекрасно, а потом читать и видео ролик от медиков, котлорые рассказывают "другую правду" о своей работе.

«Информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. В больнице №12 в наличии имеются 1200 костюмов инфекциониста. Весь медперсонал работает с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которого входят в том числе и бахилы», — говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что некоторые сотрудники дополнительно используют пакеты и скотч из-за того, что бахилы не всегда надёжно крепятся. «Ну сказали бы сразу – традиция у них такая», - не верят официальному ответу пользователи Сети.