В Мордовии скончался хирург, заразившийся коронавирусной инфекцией

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18 июня 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Причиной смерти одного из хирургов в больнице Мордовии стал коронавирус. Об этом сообщает оперштаб региона.

Известно, что скончавшегося медика звали Алексей Викторович Рябов, сегодня было получено гистологическое подтверждение его диагноза: «внегоспитальная двусторонняя пневмония ковидного происхождения».

Мужчине было 38 лет, он работал в Мордовской республиканской клинической больнице. Это не первый случай смерти врача с COVID-19 в регионе. До этого умер врач-анестезиолог Андрей Лямзин, работавший с коронавирусными больными.

Всего в Мордовии на данный момент выявлено 2818 случаев коронавирусной инфекции, 23 пациента них скончались.

Ранее сообщалось: в Молдавии число подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки выросло на 374.