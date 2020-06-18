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В Мордовии скончался хирург, заразившийся коронавирусной инфекцией

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Мордовии скончался хирург, заразившийся коронавирусной инфекцией
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Причиной смерти одного из хирургов в больнице Мордовии стал коронавирус. Об этом сообщает оперштаб региона.

Известно, что скончавшегося медика звали Алексей Викторович Рябов, сегодня было получено гистологическое подтверждение его диагноза: «внегоспитальная двусторонняя пневмония ковидного происхождения». 

Мужчине было 38 лет, он работал в Мордовской республиканской клинической больнице. Это не первый случай смерти врача с COVID-19 в регионе. До этого умер врач-анестезиолог Андрей Лямзин, работавший с коронавирусными больными.

Всего в Мордовии на данный момент выявлено 2818 случаев коронавирусной инфекции, 23 пациента них скончались.

Ранее сообщалось: в Молдавии число подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки выросло на 374.  

ЕЧ

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