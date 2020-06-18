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Правительство выделит средства на поддержку учреждений науки, медицины и образования

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство выделит средства на поддержку учреждений науки, медицины и образования
Дом правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

На поддержку образовательных, научных и медицинских учреждений направят 15,8 млрд рублей.

Распространение новой коронавирусной инфекции заметно повлияло на условия работы федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений. О решении поддержать их Михаил Мишустин объявил на заседании правительства.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Они позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее правительство выделило дополнительные средства на президентские выплаты медработникам.

ДВа

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