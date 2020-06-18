Правительство выделит средства на поддержку учреждений науки, медицины и образования

На поддержку образовательных, научных и медицинских учреждений направят 15,8 млрд рублей.
Распространение новой коронавирусной инфекции заметно повлияло на условия работы федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений. О решении поддержать их Михаил Мишустин объявил на заседании правительства.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Они позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее правительство выделило дополнительные средства на президентские выплаты медработникам.