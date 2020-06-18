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Правительство выделило дополнительные средства на президентские выплаты медработникам

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство выделило дополнительные средства на президентские выплаты медработникам
Врачи. Фото: Pixabay

На выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом, будет направлено еще более 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Дополнительные средства предназначены для выплат сотрудникам организаций, подведомственных Минздраву, Минтруду, Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству.

Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.

Поддержать специалистов, непосредственно участвующих в помощи больным коронавирусом, поручил президент России. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства.

ДВа

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