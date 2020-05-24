Минздрав: медики, заразившиеся коронавирусом на работе, должны получать выплаты в течение 4 дней

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24 мая 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

рубли, фото: pixabay.com

В Минздраве РФ сообщили, что срок расследования страховых случаев и единовременной выплаты медикам, заразившимся коронавирусной инфекций COVID-19 на работе, не должен превышать четырех суток.

Соответственно, медработники, инфицированные на работе, должны получать выплаты в течение четырех дней.

Временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам с COVID-19, утвердило правительство. По данным Минздрава, выплаты уже производятся.

Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей.

В ведомстве пояснили, что работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с привлечением специалистов Федеральной страховой службы (ФСС). Работа комиссии должна продолжаться не более суток. По результатам расследования в ФСС направляется справка, на основании которой готовятся документы для осуществления единовременной страховой выплаты работнику, и в срок не позднее следующего дня со дня получения справки ФСС осуществляется выплата.

Если медики заразятся коронавирусом на рабочем месте, им положена выплата 68 811 рублей. Мишустин подписал распоряжение