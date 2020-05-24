Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Минздрав: медики, заразившиеся коронавирусом на работе, должны получать выплаты в течение 4 дней

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав: медики, заразившиеся коронавирусом на работе, должны получать выплаты в течение 4 дней
рубли, фото: pixabay.com

В Минздраве РФ сообщили, что срок расследования страховых случаев и единовременной выплаты медикам, заразившимся коронавирусной инфекций COVID-19 на работе, не должен превышать четырех суток.

Соответственно, медработники, инфицированные на работе, должны получать выплаты в течение четырех дней.
Временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам с COVID-19, утвердило правительство. По данным Минздрава, выплаты уже производятся.

Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей.

В ведомстве пояснили, что работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с привлечением специалистов Федеральной страховой службы (ФСС). Работа комиссии должна продолжаться не более суток. По результатам расследования в ФСС направляется справка, на основании которой готовятся документы для осуществления единовременной страховой выплаты работнику, и в срок не позднее следующего дня со дня получения справки ФСС осуществляется выплата.

Если медики заразятся коронавирусом на рабочем месте, им положена выплата 68 811 рублей. Мишустин подписал распоряжение

ИЧ

Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Калининградская область является "кинжалом в сердце Европы", поскольку Москва решила разместить там "огромное количество ракет и вооружений", заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью