Если медики заразятся коронавирусом на рабочем месте, им положена выплата 68 811 рублей. Мишустин подписал распоряжение

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23 мая 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Справка

Пятитысячные купюры, фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на страховые выплаты медработникам, которые получат врачи и другой медперсонал в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на рабочем месте.

Мишустин поручил Министерству здравоохранения, Федеральному казначейству, главам регионов обеспечить доведение выплат до медиков в максимально короткие сроки. Документ 23 мая опубликован на сайте правительства.

По указу Президента России на врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заразятся коронавирусом на рабочем месте. Если это станет причиной временной нетрудоспособности, единовременная выплата страховой суммы составит 68 811 рублей.

Владимир Путин ранее раскритиковал правительство за неясные, непонятные, непрозрачные принципы выплат медикам: «Вопросы есть ко всем».