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Путин раскритиковал правительство за неясные, непонятные, непрозрачные принципы выплат медикам: «Вопросы есть ко всем»

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Путин раскритиковал правительство за неясные, непонятные, непрозрачные принципы выплат медикам: «Вопросы есть ко всем»
В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин во вторник, 19 мая, на совещании с правительством раскритиковал кабмин за то, что выплаты медикам были произведены не в полном объеме.

На совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы глава государства сказал, что  "если бы в постановлении правительства были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения выплат медикам за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, и к губернаторам.

Президент РФ поручил правительству Михаила Мишустина организовать выплаты работающим с больными коронавирусом медикам в начале апреля. В мае медики и водители "скорых" из разных регионов начали рассказывать, что они получили мизерные суммы.

Правительство РФ подготовило план восстановления российской экономики до конца 2021 года. 

ИЧ

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