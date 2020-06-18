Высказывание доктора Мясникова возмутило депутата Заксобрания Карелии

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18 июня 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

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Депутат Законодательного Собрания Карелии Эмилия Слабунова рассказала о неудовлетворительном состоянии отечественной медицины и оценила возможность исправить ситуацию поправками в Конституцию.

Политик обратила внимание на прозвучавшее с телеэкранов высказывание доктора Мясникова: «Медицина сегодня подчиняется местным властям, и не везде у нас одинаково высокий и достойный уровень медицинской помощи».

Эмилия Слабунова отмечает, что в одном лишь предложении, произнесенном доктором, содержатся «сразу три неправды»:

«Во-первых, медицина уже восемь лет как не подчиняется местным властям. С 1 января 2012 года полномочия местного самоуправления в сфере здравоохранения переданы на региональный уровень, то есть под ответственность государственной власти, в систему которой, согласно Конституции, местное самоуправление не входит.

Во второй части своего высказывания доктор пытается вселить в зрителей уверенность, что проблема у нас не с уровнем медицинской помощи - он высокий и достойный, - а лишь в том, что он не везде одинаково прекрасный. В том, как связаны эти две части, завуалирована еще и третья неправда - что виноваты в этом именно местные власти. Она, собственно и является целью, ради которой хорошего и обаятельного доктора отправили на телевизионную передовую - отвести удар от провальной государственной политики в сфере здравоохранения».

Эксперт приводит имеющиеся в открытом доступе цифры, согласно которым, с 2000 по 2018 годы количество больничных организаций в стране сократилось в 2 раза – с 10 700 до 5 300, больничных коек в инфекционных отделениях – со 103 400 до 59 300. С 2000 по 2020 годы число младшего медперсонала стало меньше почти в 6 раз – с 1 563 600 до 261 583, число врачей санитарно-противоэпидемической группы и врачей по общей гигиене сократилось с 27 800 до 13 300.

«Оптимизация, понимаемая отнюдь не как приведение системы к ее оптимальному значению для повышения качества жизни граждан, а лишь как снижение нагрузки на бюджет, привела к серьезным кадровым проблемам в системе, снижению доступности медицинских услуг, потерям в качестве жизни и демографии, стала дополнительным фактором выдавливания сельских жителей из мест их проживания», - отметила депутат Слабунова.

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в период с 2015 по 2019 год численность трудоспособного населения в России падала в среднем на один процент - в этот промежуток времени умерло примерно два миллиона россиян трудоспособного возраста. Наиболее распространенными среди этих смертей оказались смерти от болезней.

Эксперт обращает внимание, что рождаемость в стране также падает: число коек для беременных женщин и рожениц с 90,7 тыс. в 2000 году снизилось до 77,4 тыс. в 2012 году и до 62,1 тыс. - в 2018-м. Это уровень, сопоставимый с количеством коек в РСФСР в 1945 году.

«Начавшаяся пандемия коронавируса стала обнаруживать все пороки системы здравоохранения с такой скоростью, что пришлось срочно привлекать армию для восстановления утраченного коечного фонда в целях спасения не только заболевших граждан, но и режима, - отмечает Эмилия Слабунова. - Вирус покусился не только на здоровье и жизнь граждан, но и на обнуление сроков и президентское будущее Путина. И вирусу не покажешь мультик с аппаратом ИВЛ. Вместе с армией на помощь приходит пропаганда в лице обаятельного доктора, который доверительно скажет телезрителям, что не было бы беды, да вот местные власти подкачали, запустили все, поправкой в Конституцию все и поправим, - и отведет удар от федерального руководства и самого президента».

Эксперт считает, что с принятием поправок в Конституцию в российском здравоохранении ничего не изменится.

«Можно было бы допустить малейшую на то надежду, если бы мы увидели в проекте, например, такой пункт в ч. 1 ст. 114, определяющей полномочия Правительства РФ: «обеспечивает гарантии заботы о детях, в том числе рожденных вне брака, посредством системы детских пособий, создания государственного алиментного фонда, организации лечения детей с любыми заболеваниями, в том числе орфанными, за счет бюджетных средств». Но тот факт, что президент выделил 14,8 млрд рублей на проведение неконституционной процедуры голосования, за счет которых можно было сохранить жизни 105 детям со спинальной мышечной атрофией (СМА), а не на приобретение самых дорогих уколов на планете, лучше всего демонстрирует его приоритеты и истинные цели - обеспечить свою пожизненную власть, прикрываясь известным доктором и пафосными словами», - заключает депутат.