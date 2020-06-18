В СИЗО Москвы возобновили прием посылок по почте

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

почта России, фото: Anton Belitsky/Global Look Press

В следственных изоляторах УФСИН России по городу Москве возобновлен прием посылок и бандеролей для заключенных. Об этом сегодня сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

В марте в связи с распространением новой коронавирусной инфекции прием прекратили. Сейчас можно отправлять посылки и бандероли через «Почту России». Приема передач в самих изоляторах пока нет, рассказал Волков.

Встречи арестованных со следователями, адвокатами и членами ОНК в данный момент проходят в комнате краткосрочных свиданий через стекло. Разговоры идут с помощью установленных там телефонов.