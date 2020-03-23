Тюрьмы и СИЗО Крыма приступят к пошиву марлевых масок силами заключенных

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23 марта 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Заключенные, выполняя обещание, данное УФСИНом властям Крыма, займутся производством защитных средств.На сегодняшнем совещании по противодействию распространения коронавируса Сергею АКСЕНОВУ доложили, что пять предприятий Крыма готовы производить марлевые маски.

Председатель правительства Юрий ГОЦАНЮК доложил, что Управление федеральной службы исполнения наказаний, в ведении которых находятся тюрьмы и СИЗО, приступит к пошиву силами заключенных, как только получат марлю.

Отдельно стоит отметить, что именно тюрьмы и СИЗО являются теми местами, где невозможно достоверно проконтролировать проведение противовирусных мер.