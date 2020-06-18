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Адвокат, полковник МВД в отставке прокомментировал доклад Генпрокурора о взятках и откатах

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СП

Адвокат, полковник МВД в отставке прокомментировал доклад Генпрокурора о взятках и откатах
взятка, фото: pixabay.com

Евгенией Черноусов, адвокат, полковник МВД в отставке прокомментировал доклад Генпрокурора Игоря Краснова. Генеральный прокурор Игорь Краснов отметил, что число выявленных преступлений коррупционной направленности растет второй год подряд, а откаты в госзакупках увеличились вдвое.

Черноусов отметил, что когда говорится об откатах, речь идет о бюджетных деньгах, соответственно, о госслужащих и чиновниках, которые создают условия для получения этих откатов.

По его словам, когда он еще учился в школе МВД в 70-х годах, курсантам говорили, что преступлениям, связанным с хищением госсредств, нужно придавать особое значение. "На сегодня эта борьба ослабла", - констатировал Черноусов.

Юрист считает, что "для чиновников, ворующих государственные деньги, должна быть повышенная уголовная ответственность". По мнению Черноусова, "депутатам Госдумы и правительству РФ нужно провести анализ и, если есть такая необходимость, ввести квалифицирующий признак повышенной ответственности в уголовном кодексе по составам преступления, когда его совершают госслужащие".

В отчете Генпрокуратуры говорится, что "наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались сферы деятельности: освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство".

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