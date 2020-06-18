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В Кремле разъяснили информацию об отправке ветеранов на карантин в санатории

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле разъяснили информацию об отправке ветеранов на карантин в санатории
фото: ветеран, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что около 80 ветеранов перед парадом Победы были отправлены на самоизоляцию в подмосковный санаторий в целях защиты президента Владимира Путина от заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях. В первую очередь, конечно, это... забота об их здоровье, о здоровье ветеранов, поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом», - пояснил он.

Песков отметил, что сейчас очень важно соблюдать меры предосторожности. По его словам, это также хорошая возможность получить дополнительную медпомощь при необходимости.

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