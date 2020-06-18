Стало известно, отправили ли ветеранов перед парадом Победы на карантин в санаторий

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18 июня 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: ветеран, pixabay.com

СМИ со ссылкой на два источника сообщили, что около 80 приглашенных на парад Победы 24 июня ветеранов Великой Отечественной войны самоизолировали в санаторий. Такие действия были приняты для защиты президента Владимира Путина от заражения новой коронавирусной инфекцией.

В материале информационного агентства Bloomberg говорится, что их отправили в санаторий за 14 дней до начала парада. Кроме того, вынужденный карантин позволит исключить риск заражения COVID-19 ветеранов, которые входят в группу риска. Отмечается, что их возраст составляет от 95 до 100 лет.

Однако источники в оргкомитете парада опровергли данную информацию, отметив, что пожилых гостей просто призвали оставаться дома, сообщает радио «Эхо Москвы». Они уверены, что об изоляции ветеранов на подмосковный курорт даже не шло речи.

Ранее сообщалось, что во время парада Победы на Красной площади ветераны будут без масок.