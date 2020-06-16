Во время парада Победы на Красной площади ветераны будут без масок

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16 июня 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Парад Победы. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ветеранов Великой Отечественной войны привезут на Красную площадь на дезинфицированном транспорте.

Кроме этого, фронтовиков и тружеников тыла рассадят на трибуне через два кресла. Как заявила Попова, это как раз то самое расстояние, которое позволит смотреть парад уже без маски. Она также отметила, по окончании торжественного мероприятия ветераны снова их наденут.

Попова подчеркнула, что для ветеранов создадут безопасные условия: все вокруг будет дезинфицировано – как на Красной площади, так и в транспорте, на котором их привезут. Сопровождающие лица будут тщательно проверены.