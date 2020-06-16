Омичам запретили приходить на парад Победы 24 июня

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod55.ru

Военный парад. Фото: kremlin.ru

В правительстве Омской области принято решение о проведения парада Победы 24 июня без зрителей.

Построение войск Омского гарнизона будут транслировать на двух телеканалах и в соцсетях, горожан к месту проведения парада не допустят.

Областные власти пока не определились, будут ли присутствовать на параде ветераны Великой Отечественной войны. Сообщается, что в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, ветеранов либо рассадят с учетом социальной дистанции на трибунах, либо парад пройдет без их участия.

По предварительному плану, 24 июня в Омске должны состояться авиашоу, парад военной техники и салют. Ранее количество зрителей планировалось свести к минимуму.