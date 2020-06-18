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В исправительной колонии в Нижневартовске ввели карантин по коронавирусу из-за симптомов у сотрудника ФСИН

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

В исправительной колонии в Нижневартовске ввели карантин по коронавирусу из-за симптомов у сотрудника ФСИН
полиция, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

В исправительной колонии №15 в Нижневартовске ввели карантин по коронавирусу COVID-19 из-за появления симптомов ОРВИ у одного из сотрудников ФСИН.

В пресс-службе управления ФСИН по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что больной сотрудник не контактировал с заключенными. Мужчину отправили в самоизоляцию. Он сдал тест на коронавирусную инфекцию, ожидаются результаты.
По состоянию на 17 июня в этм исправительном учреждении зараженных коронавирусной инфекцией нет.

В колонии сейчас проводятся мероприятия по дезинфекции помещений. Также в помещениях проведено обеззараживание воздуха.

В Сургуте и Нижневартовске под госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 начали переоборудовать школы.  СМИ писали, что в крупных городах ХМАО возникали трудности с размещением пациентов с коронавирусной инфекцией из-за увеличения числа новых случаев заболевания.

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