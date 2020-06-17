В Сургуте и Нижневартовске под госпитали для лечения больных COVID-19 начали переоборудовать школы

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17 июня 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Сургуте и Нижневартовске под госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 начали переоборудовать школы. О том, что в крупных городах ХМАО возникали трудности с размещением пациентов с коронавирусной инфекцией из-за увеличения числа новых случаев заболевания, сообщает URA.RU.

В школах Сургута и Нижневартовска обустраивают не только госпитали, но и обсерваторы. По данным региональных властей, в Нижневартовске временный госпиталь для больных коронавирусом развернули в школе № 34 на 100 коек.

Главврач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов на заседании муниципального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщил, что в этом новом госпитале все готово для приема пациентов: выполнена кислородная разводка, в том числе выполнены шлюзы.

В Сургуте обсерватор на 150 коек подготовили в помещении школы, находящейся в поселке Кедровый. Пока они не востребованы. И.о. главы Сургута Алексей Жердев рассказал, что прирост заразившихся есть, но и каждый день по 50-55 человек выписываются.

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России сегодня, 17 июня, начинают испытания на людях вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19.