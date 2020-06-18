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Почти 500 медиков умерли в России из-за коронавируса, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Почти 500 медиков умерли в России из-за коронавируса, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России из-за коронавируса скончались почти 500 медиков. Это значит, что государство официально признала "список памяти", который публикуют сами врачи в память о тех, кого унесла болезнь.

«489 - это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», - заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

Сейчас в "списке памяти" 444 имени. В основном это - средний и младший медицинский персонал: медсестры, санитаркии и даже водители бригад "скорой помощи". Напротив многих фамилий -ссылки на страницы социальных сетей, фотографии и некрологи.

Согласно информации предоставленной Самойловой, около 7% скончавшихся от коронавируса в России медики - это каждый 15-й, что довльно странно при рекордно низких показателей общей смертности в стране. Что не так с российской статистикой?

БИ

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