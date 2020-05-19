240 имен в «Списке памяти», в России смертность врачей от COVID в десятки раз выше, чем в других странах. Почему это происходит?

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Казалось бы, статистика - вещь неумолимая, вот только официальным данным в нашей стране уже давно никто не верит, а потому российские медики создали «Список памяти» - мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса.

Не только «закон, что дышло», но и статистика. В Новосибирске умершего от COVID ученого включили в статистику как выздоровевшего

На сегодняшний день в списке погибших 233 имя, многие из них с фотографиями и ссылками на социальные сети медиков, т.ч. проверить их достоверность труда не составляет. «Список памяти» врачей, погибших от коронавируса, запустился 25 апреля. «Мы не то, чтобы скрываем имена — я точно — нет, но есть некоторая идея в анонимности. Что это не чей-то личный проект, а общее дело», — объяснил «Медиазоне» технический администратор проекта, врач-кардиолог Тарусской ЦРБ Артемий Охотин.

Если верить официальной статистике общего количества людей, чьи жизни унесла болезнь, то получается, что каждый 13-й умерший от COVID-19 в стране — это медик. Это в десятки раз больше, чем других странах, сравнимых с нами по масштабу пандемии. И за этими цифрами и строчками стоят люди, которые до последнего боролись за жизнь пациентов. Две трети всех погибших врачей в списке приходится на четыре региона, ставших крупнейшими очагами распространения инфекции: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан. Официально Дагестан признает 40 смертей, Подмосковье — 16, Петербург — 14. Московские власти гибель врачей никак не комментируют. Около половины погибших — это медицинские сестры.

В России самое низкое количество смертей от коронавируса – и это странно, потому что уровень медицины у нас не настолько высок, а вот если сравнивать количество жертв среди медиков – то тут мы впереди планеты всей. Даже в США — единственной стране, где сейчас заболевших больше, чем в России — к 15 мая погибли 389 врачей и медицинских работников, сообщили «Медиазоне» в профсоюзе National Nurses United. Это 0,48% от 81 тысячи жертв. В Италии смертность медперсонала - 0,65%, в Испании - 0,27%. Так почему же при общей удивительно низкой смертности среди населения у нас так много гибнет медиков?

Первое, что приходит на ум – статистика врет и общие цифры смертности сильно занижены. Второе – разрушенная система здравоохранения, а потому острая нехватки средств индивидуальной защиты — перчаток, костюмов, респираторов, а чем так часто говорят врачи и что так часто опровергают чиновники. Возможно уже сейчас в инфекционных больницах и есть нужное количество средств защиты, но обычные медики никак не застрахованы от того, что они столкнутся с зараженными.

«Обычная бригада скорой помощи, отправляясь на обычный вызов, или участковые терапевты, ведущие обычный прием — нет презумпции того, что они работают с ковидными. Соответственно, средств индивидуальной защиты серьезных им не выдают. Отчасти это связано с нехваткой СИЗ», — объясняет сопредседатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал.