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Верховный суд второй раз отказался рассматривать иск против голосования по поправкам в Конституцию

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный суд второй раз отказался рассматривать иск против голосования по поправкам в Конституцию

Иск против голосования по поправкам в Конституцию не будет рассмотрен в Верховном суде. В поданном заявлении истец Геннадий Рудяк оспаривал указ Владимира Путина и президент страны значился ответчиком

В пресс-службе Верховного суда РИА Новости пояснили, что иск возвращён в канцелярию. Мотивы решения судьи не уточняются.

Аналогичное заявление накануне подали в Верховный суд депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей. Они настаивали, что в ситуации с коронавирусом проводить голосование преждевременно. В базе Верховного суда этот документ пока не зарегистрирован.

Напомним, это второй раз когда суд отказывается принять подобный иск к производству. 10 июня он уже отклонил иск, оспаривающий голосование, поданный активистом Виктором Мещериновым.

БИ

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