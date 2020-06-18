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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

МВ Верховном суде зарегистрированы два иска против указа Путина. Оба иска оспаривают указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Ответчик по искам — лично президент Владимир Путин.

Первый иск подал Геннадий Рудяк, гражданин России. Второй иск подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров.

Верховный суд ещё не решил, принять иск или нет. 10 июня он уже отклонин аналогичный иск оспаривающий голосование, поданный активистом Виктором Мещериновым.

БИ

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