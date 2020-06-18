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В России за сутки умерли 182 человека с коронавирусом

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки умерли 182 человека с коронавирусом
фото: капельница, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие стуки от коронавируса нового типа в России скончались 182 человека. Об этом стало известно в четверг, 18 июня.

«За последние сутки подтверждено 182 летальных случая... За весь период по России умерло 7 660 человек», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что от COVID—19 в Москве умерли 49 человек, в Санкт-Петербурге – 29, в Московской области – 23 и в Камчатском крае – 12.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 7 790 случаев в 83 регионах. Из них 31,5% не имели клинических проявлений болезни. При этом полностью выздоровел 9 621 человек.

БА

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