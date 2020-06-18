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В России за сутки выявили около 7,8 тысяч случаев коронавируса

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили около 7,8 тысяч случаев коронавируса
Фото: человек в маске, Замир Усманов/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заражённых новой коронавирусной инфекцией в России достигло 561 091 человек. Об этом стало известно в четверг, 18 июня.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7 790 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 450 (31,5%) без клинических проявлений», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве – 1040, Московской области – 667, Ханты-Мансийском АО – 243, Нижегородской области – 233 и Санкт-Петербурге – 231. Кроме того, в Крыму за минувшие сутки не выявлено ни одного зараженного.

Отмечается, что прирост заболевших коронавирусом по стране составляет 1,4%.

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БА

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