Анастасия Ракова: Число учащихся в медицинских классах ежегодно растет

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18 июня 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Медицинский класс, фото соцсети

Столичные школьники все чаще принимают решение стать врачами благодаря повышению престижа медицинских профессий в обществе. Об этом в разговоре с представителями СМИ, состоявшемся накануне Дня медицинского работника, заявила московский вице-мэр Анастасия Ракова.

Ракова напомнила, что в городе с 2015 года действуют медицинские классы. За пять прошедших лет число обучающихся там детей увеличилось более чем в два раза.

Как рассказала заместитель градоначальника, в настоящий момент подобные классы открыты в 71 московской школе, предпрофессиональную подготовку в них проходят свыше 4 200 старшеклассников.

Они изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине, получают навыки оказания первой помощи. В распоряжении учащихся современное оборудование, позволяющее освоить технологии, применяемые в столичных учреждениях здравоохранения.

В период учебы в школе у детей есть возможность пройти профессиональное обучение в колледжах, которые подведомственны департаменту здравоохранения. Сейчас по профессиональным программам в медколледжах обучаются почти 2 500 человек.

Также с этого года для юных москвичей, которые мечтают стать врачами, проходят «Медицинские субботы». На занятиях, которые организованы в рамках большого образовательного проекта «Субботы московского школьника, ученики выполняют проекты и исследования по актуальным направлениям современной медицины не только в школьных лабораториях, но и на кафедрах вузов и научных организаций.

Ранее на текущей неделе стало известно, что московский реабилитационный центр для детей с психоневрологическими патологиями заработал в штатном режиме.