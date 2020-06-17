Реабилитационный центр для детей с психоневрологическими патологиями заработал в штатном режиме

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17 июня 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Реабилитационный центр для детей с психоневрологическими патологиями, фото соцсети

Вопросы реабилитации для пациентов разного рода диспансеров крайне важны. И в данной ситуации зачастую одним из важных факторов грамотного и качественного восстановления являются вовремя проведённые процедуры.

Во время карантина многие центры коррекции продолжали работу удаленно. Такой формат является дополнительным инструментом в реабилитации и часто подходит тем пациентам, для кого невозможна по каким-либо причинам очная госпитализация.

Так было и с реабилитационным центром для детей с психоневрологическими патологиями. Специалисты оставались на связи с родителями и не оставляли своих подопечных без внимания. Но очная реабилитация есть очная. И вот центр возвращается к работе штатном режиме.

Главный внештатный детский специалист-невролог, директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ», профессор, д. м. н., депутат Московской городской думы Татьяна Батышева рассказала в беседе с журналистами «Аргументы и Факты» как Центр будет функционировать после возвращения к нормальной работе в режиме очных консультаций, и что ждет маленьких пациентов в качестве программ восстановления.

«С сегодняшнего дня в штатном режиме открыт наш реабилитационный центр для детей с психоневрологическими патологиями. Этого дня очень ждали и наши маленькие пациенты, и члены их семей. Для многих из них курс восстановительного лечения — это возможность не только поддержать здоровье, но и улучшить качество жизни на длительное время. Правила принятия на плановую госпитализацию можно уточнить у лечащего врача или на сайте учреждения.

Если общее число людей с инвалидностью в стране объективно снижается, то, к сожалению, именно детская инвалидность растёт, причём довольно большими темпами. Ещё девять лет назад в России было около 495 тысяч детей-инвалидов, в начале 2017 года количество таких детишек по стране составляло около 625 тысяч, а уже в 2019 году эта цифра возросла ещё на 26 тысяч человек. В столице сейчас живет почти 40 тысяч детей с ограниченными возможностями.

Такая динамика объясняется не общей статистикой ухудшения здоровья населения или миграционными процессами. Процент малышей, рождающихся с какими-либо отклонениями, не растёт, и коэффициент инвалидизации не увеличивается. Но на абсолютные показатели влияет выросшая по сравнению с предыдущими годами рождаемость. Следует также учитывать, что современная медицина способна сейчас спасать и сильно недоношенных новорожденных, которым сегодня гораздо чаще удается сохранить жизнь, но не всегда — абсолютное здоровье.

Для детей с психоневрологическими отклонениями возможность получения реабилитационного лечения особенно важна. Первым делом клиенты службы проходят психологическое тестирование – так специалисты понимают, с чем им предстоит работать», - рассказала Татьяна Батышева.

Татьяна Батышева уточнила, как именно процесс реабилитации будет проводиться в нынешних условиях.

«Мы сейчас с коллегами в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы уделяем именно этому вопросу особенно пристальное внимание

Специально для таких маленьких пациентов разработаны и сейчас внедряются программы дистанционной реабилитации в рамках проекта «Дневной стационар 2.0». Для каждого ребёнка формируется собственная программа восстановительных занятий, которая позволяет родителям проводить их на дому при постоянном дистанционном контроле и по рекомендациям врачей-специалистов. Объективные плюсы этой программы очевидны: меньше стресса для детей, исключение вероятности инфицирования при посещении медицинского учреждения», - отметила Татьяна Батышева .

Как подчеркнула депутат, первыми принять участие в новом проекте предложено пациентам, которые уже проходили лечение в центре, подробно рассказав и обо всех этапах восстановительного лечения маленьких пациентов.

«Сначала ребенок проходит очное обследование: сдает анализы, проходит инструментальные обследования, проходит осмотр у членов мультидисциплинарной реабилитационной команды проекта (невролога, педиатра, врача ЛФК, логопеда, дефектолога, психолога).

Формируется индивидуальная реабилитационная программа, каждому пациенту автоматически создается личный кабинет на сайте проекта, где есть календарь с графиком всех занятий.

Восстановительное лечение обычно длится от 2 до 3 недель, каждый день — по 3-4 онлайн-сессии. Программа включает занятия лечебной и адаптивной физкультурой и спортом, психологическую и логопедическую коррекцию. Активно используются развивающие компьютерные игры, адаптированные для детей с психоневрологической патологией и двигательными нарушениями. При необходимости возможно проведение онлайн-консультаций узких специалистов: рефлексотерапевта, офтальмолога, гастроэнтеролога, диетолога, кардиолога и других. Все результаты занятий и консультаций записываются в личном кабинете на сайте.

На третьем, заключительном этапе оцениваются результаты реабилитации и даются рекомендации по дальнейшему лечению», - поделилась Татьяна Батышева.

Она отметила также, что уже сейчас поступает немало запросов от специалистов по всей стране.

«Приложим все силы, чтобы передать им наш опыт и активно его использовать для успешной дистанционной реабилитации. Верим, что наша разработка поможет десяткам тысяч маленьких пациентов и в Москве, и в разных уголках страны», - заключила Татьяна Батышева.