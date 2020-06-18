Рекорд: в четверг москвичей ожидает температура до плюс 32 градусов и дожди с грозами

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18 июня 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: фонтан в Москве, Xinhua/globallookpress.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в четверг, 18 июня. По его словам, отметка термометров достигнет 32 градусов тепла.

«В Москве плюс 30-32, по области 27-32. Возможно обновление температурного рекорда, который для 18 июня составляет плюс 31,3, ему 125 лет, 1895 год», - пояснил он.

Однако Леус не исключает, что ближе к вечеру местами преимущественно на северо-востоке и востоке Московского региона пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом ветер - восточный, 2-7 метров в секунду, во время грозы порывистый, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в центр Европейской России придут «холодные аномалии».