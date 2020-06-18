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Врачи назвали четыре основных симптома коронавирусной инфекции COVID-19 у детей

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи назвали четыре основных симптома коронавирусной инфекции COVID-19 у детей
дети, фото: pexels.com

Врачи-педиатры из Китая назвали три основных симптома коронавирусной инфекции COVID-19 у детей: лихорадка, кашель, диарея и рвота.  Вспышка коронавируса началась в Китае. В Западном Китае в четырех больницах проведено исследование, результаты которого опубликованы в издании Plos Medicine.

Педиатры совместно с учеными выявили, что жар или лихорадка возникают у 76% зараженных коронавирусом детей. У 62% детей, у которых был подтвержден новый вирус, выявлен сильный кашель. По 12% зараженных маленьких пациентов жаловались на диарею и рвоту.

Врачи отметили, что проблемы с легкими у детей проявляются на более поздних стадиях заболевания.
В ходе исследования, которое проводилось в период с 27 января по 23 февраля, педиатры изучили историю болезней 34 ребенка в возрасте от одного месяца до 12 лет.  18% из обследуемых пациентов - малышей болели в легкой форме, 82% - в умеренной.

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