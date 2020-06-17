Ефремов после аварии хотел попасть в СИЗО и тюрьму

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17 июня 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: цепи на руках, pixabay.com

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что устроивший смертельное ДТП актер хотел отправиться в СИЗО на время следствия. По его словам, споры с артистом доходили до ругани.

«Приходилось с ним даже ругаться, он говорил - я хочу в тюрьму, в СИЗО», - вспоминает слова Ефремова юрист.

Пашаев отметил, что актер готов возместить моральный и материальный ущерб семье Сергея Захарова. Кроме того, юрист пообщался с братом погибшего, но тот заявил, что будет говорить с ним только с разрешения своего адвоката.

Ранее Пашаев рассказал, что актер «очень плохо чувствует» себя после аварии. Он добавил, что Ефремов похудел на 6 кг.