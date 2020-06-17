Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Адвокат Ефремова сообщил, что со дня аварии актер похудел на шесть килограммов

, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Адвокат Ефремова сообщил, что со дня аварии актер похудел на шесть килограммов
актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Известный российский актер Михаил Ефремов после ДТП похудел на шесть килограммов. Соответствующую информацию предоставил журналистам вечером среду, 17 июня, адвокат артиста Эльман Пашаев.

Защитника Михаила Ефремова представители СМИ спросили, как себя чувствует актер. Адвокат заявил, что его подзащитный с момента аварии похудел на шесть килограммов. "Очень плохо", – добавил Эльман Пашаев.

Напомним, 8 июня Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет колонии.

ЕТ

В мире

В НАТО разработали ответные меры на усиление ядерного потенциала РФ

В НАТО разработали ответные меры на усиление ядерного потенциала РФ

Министры обороны государств НАТО приняли пакет ответных мер на ядерное усиление ракетно-ядерного потенциала России. Отмечается, что речь идет о приобретении истребителей пятого поколения, новых средств ПВО и организации новых учений.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью