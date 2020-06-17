Адвокат Ефремова сообщил, что со дня аварии актер похудел на шесть килограммов

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17 июня 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Известный российский актер Михаил Ефремов после ДТП похудел на шесть килограммов. Соответствующую информацию предоставил журналистам вечером среду, 17 июня, адвокат артиста Эльман Пашаев.

Защитника Михаила Ефремова представители СМИ спросили, как себя чувствует актер. Адвокат заявил, что его подзащитный с момента аварии похудел на шесть килограммов. "Очень плохо", – добавил Эльман Пашаев.

Напомним, 8 июня Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет колонии.