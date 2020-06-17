Допрос Ефремова продолжался пять часов

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17 июня 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вечером в среду, 17 июня, стало известно, что допрос знаменитого российского актера Михаила Ефремова в полиции продолжался пять часов. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Ранее сообщалось, что Ефремов в сопровождении сотрудника ФСИН прибыл на допрос в здание ГСУ ГУ МВД Москвы. После завершения следственных действий артиста вывели из помещения и увезли на служебной машине.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет колонии.