Первая ночная репетиция парада Победы началась на Красной площади

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17 июня 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

подготовка к репетиции парада Победы в Москве, Anton Belitsky/Global Look Press

В среду, 17 июня, на Красной площади в Москве началась первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что ровно в 22.00 по московскому времени на главной площади страны к проведению тренировки военного парада приступили военнослужащие из состава пеших парадных расчетов и механизированной колонны.

Напомним, парад Победы не состоялся в Москве 9 мая текущего года в связи с пандемией коронавируса нового типа. Торжественное мероприятие было решено провести 24 июня, поскольку именно в этот день в 1945 году на Красной площади прошел исторический парад в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.