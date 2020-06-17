В Москве несколько улиц 17 июня перекроют из-за репетиции парада на Красной площади

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17 июня 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Москва, Красная площадь, фото: pixabay.com

В Москве в среду, 17 июня, несколько улиц в центре столицы перекроют из-за репетиции парада Победы, который состоится на Красной площади 24 июня. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили и о временном запрете парковок на некоторых улицах.

По данным ЦОДД, на пути следования колонны военной техники из временного парка на улице Нижние Мнёвники с 17:30 до 20:00 будет ограничено движение по улицам Крылатская, Нижние Мнёвники, Карамышевский мост, улица Народного Ополчения, проспект Маршала Жукова, улица Мнёвники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня и Баррикадная, Новинский бульвар, улицы Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная, 1-я Брестская, 2-я Брестская.

С 17:30 до окончания репетиции парада будут перекрыты участки улиц Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, Моховая, Охотный ряд, Большая Никитская, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская набережные, Гончарная набережная, Котельническая, Устьинская, Подгорская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская, Раушская, Болотная набережные, Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная (от Балчуга до Большого Устьинского моста), Садовническая улица, 1-й и 2-й Раушские переулки, улица Солянка и Кадашевская набережная.

С 22:00 до окончания мероприятия закроют для проезда частично Тверской бульвар, Страстной бульвар, Большой Путинковский переулок.

С 22:30 для проезда военной техники ограничат движение по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, Моховой и др. улицам.

Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

Ограничения в движении транспорта в связи с репетицией и Парадом также запланированы на вечер 18 июня, первой половины дня 20 и 24 июня.