В Совфеде оценили идею о введении налога для богатых

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17 июня 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание Совета Федерации, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников прокомментировал введение «прогрессивного налога», в том числе повышение НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян.

«Несмотря на долгую историю обсуждения этого вопроса, сейчас складывается такая экономическая ситуация, что правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога», - пояснил он.

Калашников назвал «дикой экзотикой» и «отсутствием социальной справедливости» действие плоской шкалы налогообложения при столь большой разнице в зарплатах граждан. По его словам, с каждого миллиона годового дохода должен увеличиваться и подоходный налог. Кроме того, он считает, что «тем, кто получает менее двух третей от средней зарплаты в стране, нужно вообще отменить подоходный налог».