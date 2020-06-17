В ГД считают, что пандемия поможет перейти на четырехдневную рабочую неделю

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17 июня 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание Государственной Думы, сайт Госдумы РФ

Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что коронавирусная пандемия стала толчком к реализации идеи о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Данная тема активно обсуждалась летом прошлого года.

«Я считаю, что вот эта история с пандемией и удаленный доступ работы - это уже небольшой шаг в этом направлении. Те, кто работают сегодня на удаленном доступе, понимают, что им проще и лучше выполнить поставленную задачу быстрее, сэкономить время, потратить его по своему усмотрению, тем самым не повлияв негативно на производительность труда. И со временем, я полагаю, что, может быть, мы и перейдем», - пояснил он.

Нилов отметил, что «эволюционно» жизнь сама подтолкнет работодателей к такому шагу.