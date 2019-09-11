Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

Медведев подчеркнул, что Трудовой кодекс РФ в целом должен быть более современным. По словам российского премьера, это касается не только гибкого рабочего времени, но также места работы и обучения людей.

Политик добавил, что возможный переход на четырехдневную рабочую неделю в России не должен привести к снижению зарплат. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Дмитрия Медведева, новое трудовое законодательство должно лишь давать выбор человеку, как трудиться и организовать собственный рабочий день.