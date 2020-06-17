Температура воздуха в Москве в среду побила рекорд 1892 года

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17 июня 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москва, Sergey Smirnov/Global Look Press

В среду, 17 июня, температура воздуха в Москве достигла 31,4 градуса. Согласно последней информации синоптиков. данный показатель на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Росгидромета, подчеркнул, что предыдущий температурный рекорд был установлен на территории Москвы еще при жизни царя Александра III – в 1892 году.

Метеоролог уточнил, что столбики термометров в столице к настоящему моменту поднялись до 31,4 градуса, однако это не предел.