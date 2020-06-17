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Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
фото: на экзамене, pixabay.com

Министерство просвещения и Роспотребнадзор утвердили расписание проведения Единого государственного экзамена. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ЕГЭ начнется для выпускников с 3 июля, в этот день пройдут экзамены по литературе, информатике и географии. При этом пробные испытания без участия школьников пройдут 29 и 30 июня.

«6 и 7 июля - по русскому языку; 10 июля - по математике; 13 июля - по истории и физике; 16 июля - по обществознанию и химии; 20 июля - по биологии и письменной части по иностранным языкам; на 22 и 23 июля - устная часть экзамена по иностранным языкам», - говорится в документе.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ назначены на 24 июля - по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, и на 25 июля - по всем дисциплинам.

Также установлены сроки для «второй волны» поступающих в вузы - это 3, 5, 7 и 8 августа. В эти дни можно сдать тот или иной предмет из-за отсутствия на экзамене в основной период по веской причине.

Ранее сообщалось, что выпускники будут находиться на экзамене без масок и перчаток. 

БА

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