Психолог рассказал, как воспитать в себе привычку откладывать деньги

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

рубли, Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Психолог Андрей Антонов рассказал, как воспитать в себе привычку откладывать деньги. По мнению эксперта, это действие приучает к дисциплине.

Антонов подчеркнул, что успешные и богатые люди всегда следуют правилу: получил средства – отложи.

Бизнес-тренер в беседе с Радио Sputnik заметил, что зачастую подобную привычку передают детям родители, однако научиться откладывать деньги тоже можно, причем это не зависит от суммы дохода. Андрей Антонов заявил, что от любого заработка следует отнимать минимум 10 процентов и создавать своей неприкосновенный запас на будущее.

Эксперт порекомендовал для более легкого перепрограммирования сознания убедить себя в том, что эта привычка позволит стать более обеспеченным и успешным.