Депутат считает, что коронавирус поможет россиянам быстрее перейти на четырехдневную рабочую неделю

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17 июня 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Работа. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Ярослав Нилов выразил мнение, что пандемия коронавирусной инфекции в России стала еще одним шагом на пути страны к переходу на четырехдневный рабочий график.

Нилов отметил, что за время удаленной работы многие сотрудники поняли, что «проще и лучше выполнить поставленную задачу быстрее, сэкономить время, потратить его по своему усмотрению, тем самым не повлияв негативно на производительность труда». Депутат предположил, что это может стать маленьким шагом к переходу на четырехдневную рабочую неделю. «И со временем, я полагаю, что, может быть, мы и перейдем. Но опять же говорю – эволюционно, то есть жизнь сама подтолкнет и работников, и работодателей к такому формату», - подчеркнул он.