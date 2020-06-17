Котяков рассказал, насколько хорошо российский рынок труда преодолел пик пандемии

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17 июня 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Время прощаться. Фото: pixabay.com

Российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что рынок труда в стране преодолел пик пандемии коронавирусной инфекции, по итогам прошедшего месяца уровень безработицы достиг отметки в 6,1%.

По словам Котякова, российскому рынку труда удалось пройти пик эпидемии гораздо лучше, чем некоторым другим государствам. «В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%», - заявил министр.

Ранее в Минтруде предложили организовать временную занятость для оказавшихся под риском увольнения граждан.