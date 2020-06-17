Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Ростуризме заявили, что россиянам не запрещают выезд в другие страны

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Ростуризме заявили, что россиянам не запрещают выезд в другие страны
Паспорт. Фото: pixabay.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российские власти не намерены искусственно ограничивать поездки граждан за рубеж, однако пока точной информации о том, когда откроют границы, нет.

«Ни мы, ни руководство страны не собираемся искусственно ограничивать выезд наших граждан за рубеж… Четкого понимания, как, на каких условиях и когда зарубежные страны готовы принимать туристов из Российской Федерации, я не увидела», - рассказала руководитель ведомства.

Она подчеркнула, что нынешние ограничения продиктованы заботой о здоровье и безопасности людей. Догузова добавила, что сейчас нет точной даты, когда россиянам разрешат заграничные поездки.

АБ

Экономика

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

Минфин США сообщил, что Россия в апреле 2020 года увеличила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 80% - до 6,85 млрд долл. Эксперты предполагают, что российский ЦБ наращивает вложения в госбумаги, надеясь на скорый рост доходности американских облигаций.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью