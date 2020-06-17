В Ростуризме заявили, что россиянам не запрещают выезд в другие страны

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17 июня 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Паспорт. Фото: pixabay.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российские власти не намерены искусственно ограничивать поездки граждан за рубеж, однако пока точной информации о том, когда откроют границы, нет.

«Ни мы, ни руководство страны не собираемся искусственно ограничивать выезд наших граждан за рубеж… Четкого понимания, как, на каких условиях и когда зарубежные страны готовы принимать туристов из Российской Федерации, я не увидела», - рассказала руководитель ведомства.

Она подчеркнула, что нынешние ограничения продиктованы заботой о здоровье и безопасности людей. Догузова добавила, что сейчас нет точной даты, когда россиянам разрешат заграничные поездки.