Песков сообщил, что дезинфекционные туннели установили не только в Ново-Огареве, но и в Кремле

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17 июня 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что для обеспечения безопасности здоровья президента в Кремле и его резиденции в Ново-Огареве установили несколько дезинфекционных туннелей.

По словам Пескова, в последние месяцы подмосковная резиденция Путина стала основной рабочей базой президента.

«Туда же к Путину приезжают на встречи люди по работе», – пояснил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что решение установить такие туннели было связано с эпидемиологической обстановкой.