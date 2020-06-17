Песков сообщил, что дезинфекционные туннели установили не только в Ново-Огареве, но и в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что для обеспечения безопасности здоровья президента в Кремле и его резиденции в Ново-Огареве установили несколько дезинфекционных туннелей.
По словам Пескова, в последние месяцы подмосковная резиденция Путина стала основной рабочей базой президента.
«Туда же к Путину приезжают на встречи люди по работе», – пояснил официальный представитель Кремля.
Он также отметил, что решение установить такие туннели было связано с эпидемиологической обстановкой.