В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В Ново-Огарево установлен дезинфекционный туннель, при входе в который в котором на человека распыляется облако дезинфицирующего раствора.
Аппарат сделали в Пензе на заводе «Моторные технологии», о чем сообщается на сайте областного правительства.
«Задачу перепрофилировать производственные предприятия страны на выпуск изделий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, поставил президент РФ Владимир Путин», – говорится в сообщении.
По словам руководителя предприятия Ольга Изранова, представители резиденции главы государства связались с менеджерами завода. Поставить и установить дезинфекционное оборудование требовалось в сжатые сроки.