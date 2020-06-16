В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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16 июня 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pnzreg.ru

Дезинфекционный туннель. Фото: Минпром Пензенской области.

В Ново-Огарево установлен дезинфекционный туннель, при входе в который в котором на человека распыляется облако дезинфицирующего раствора.

Аппарат сделали в Пензе на заводе «Моторные технологии», о чем сообщается на сайте областного правительства.

«Задачу перепрофилировать производственные предприятия страны на выпуск изделий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, поставил президент РФ Владимир Путин», – говорится в сообщении.

По словам руководителя предприятия Ольга Изранова, представители резиденции главы государства связались с менеджерами завода. Поставить и установить дезинфекционное оборудование требовалось в сжатые сроки.