В Иркутской области и Хабаровском крае стартовало досрочное голосование по Конституции

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17 июня 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Конституция. Фото: сайт Госдумы

В труднодоступных районах Иркутской области и Хабаровского края 17 июня началось досрочное общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Первыми проголосовали два человека на метеостанции в Нижнеудинском районе Иркутской области. Члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования добрались туда вертолетом.

По данным регионального избиркома, зарегистрировано почти 7 тысяч избирателей с отдаленных территорий для досрочного голосования, причем, такие территории есть в 14 районах области.

В Хабаровском крае в досрочном голосовании примут участие жители 13 районов, это более 6 тысяч человек. В некоторых случаях сотрудников избиркомов будут доставлять на места авиацией.