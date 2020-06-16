Голосование по поправкам в Конституцию будет организовано более чем в 100 странах

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16 июня 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Конституция. Фото: сайт Госдумы

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, что соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать по поправке к Конституции более чем в 100 странах мира.

По словам сенатора, граждане России, живущие за границей, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на 250 избирательных участках.

Климов отметил, что «это меньше участков, чем раньше», но связано это исключительно с мерами эпидбезопасности по время проведения голосования.

Тем не менее, по словам законодателя, этого хватит, чтобы все россияне сделали свой выбор относительно внесения изменений в текст Конституции РФ.