Голосование по поправкам в Конституцию будет организовано более чем в 100 странах

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, что соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать по поправке к Конституции более чем в 100 странах мира.
По словам сенатора, граждане России, живущие за границей, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на 250 избирательных участках.
Климов отметил, что «это меньше участков, чем раньше», но связано это исключительно с мерами эпидбезопасности по время проведения голосования.
Тем не менее, по словам законодателя, этого хватит, чтобы все россияне сделали свой выбор относительно внесения изменений в текст Конституции РФ.