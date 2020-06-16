ЦИК не будет приглашать международных наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции РФ

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16 июня 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

баннер о голосовании по поправкам к Конституции, Zamir Usmanov/Global Look Press

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что присутствие международных наблюдателей в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции не предусмотрено законодательством.

Гришина подчеркнула, что ЦИК действует в рамках мандата, поэтому приглашать международных наблюдателей на голосование не будет.

Секретарь Центризбиркома допустила, что международные эксперты могут интересоваться общероссийским голосованием и тем или иным образом "выходить на ЦИК". По ее словам, любая информация им будет предоставлена.

Майя Гришина также напомнила, что в настоящий момент проводится активный набор российских общественных наблюдателей на голосование по закону о поправке к Конституции.