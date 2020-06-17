Глава Калининградской области назвал предположительную дату отмены обсервации для прилетающих

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17 июня 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Калининградской области Антон Алиханов. Фото: сайт правительства КО

Обязательную обсервацию для прилетевших в Калининградскую область жителей других регионов могут отменить 22-24 июня.

Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на своей странице в Инстаграм. Глава региона также обратил внимание, что сейчас обсуждается необходимость предоставлять прибывающими справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Алиханов добавил, что обсервация по прилету из других регионов не обязательна для местных жителей, владельцев недвижимости на территории Калининградской области и граждан, которые арендовали здесь квартиру. В настоящее время они должны изолироваться 14 дней в домашних условиях.

В региональном оперштабе отметили, что профильное заседание, на котором решат этот вопрос, состоится в пятницу, 19 июня.