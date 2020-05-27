Глава Калининградской области заявил, что детские сады в регионе полностью откроются к июлю

Полное открытие детских садов в регионе планируется в июле. Об этом глава региона Антон Алиханов сообщил в своем Инстаграм.
Губернатор отметил, что количество дежурных групп выросло более чем на 150 за прошедшую неделю, поэтому власти будут постепенно наращивать их количество.
«Полное открытие детских садов планируется к июлю», – отметил губернатор.
Ранее Алиханов раскритиковал работу детских садов из-за несоблюдения ограничений по коронавирусу – в ряде учреждений не соблюдается социальная дистанция, и отсутствуют «утренние фильтры» для воспитанников.
Ранее власти Калининградской области заявили, что масочный режим в регионе будет действовать долго.