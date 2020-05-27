Глава Калининградской области заявил, что детские сады в регионе полностью откроются к июлю

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27 мая 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Калининградской области Антон Алиханов. Фото: сайт правительства КО.

Полное открытие детских садов в регионе планируется в июле. Об этом глава региона Антон Алиханов сообщил в своем Инстаграм.

Губернатор отметил, что количество дежурных групп выросло более чем на 150 за прошедшую неделю, поэтому власти будут постепенно наращивать их количество.

«Полное открытие детских садов планируется к июлю», – отметил губернатор.

Ранее Алиханов раскритиковал работу детских садов из-за несоблюдения ограничений по коронавирусу – в ряде учреждений не соблюдается социальная дистанция, и отсутствуют «утренние фильтры» для воспитанников.

Ранее власти Калининградской области заявили, что масочный режим в регионе будет действовать долго.